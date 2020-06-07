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07 Haziran 2020, Pazar
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Vagner Love ayrıldı

Corinthians'ta forma giyen takımından ayrıldı. , Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Corinthians'ta forma giyen takımından ayrıldı. , Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi. Love, 'de ve formaları da giymişti.
  1. 7.6.2020
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