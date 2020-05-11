Son dakika: Beşiktaş'tan flaş açıklama! Basketbol ve voleybol ligleri...

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, corona virüsü nedeniyle basketbol ve voleybol liglerinin sonlandırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan kararları yerinde ve doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, bugün yaptıkları duyurularla Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen; ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin sonlandırıldığını açıkladılar.
Bu doğrultuda, basketbol ve voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun kalan maçları ve play-off karşılaşmaları oynanmayacaktır.
Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, 2019-2020 sezonunu 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada tamamlamıştır.
Beşiktaş TRC İnşaat Takımımız, 2019-2020 sezonunu 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada tamamlamıştır.
Kadın Voleybol Takımımız, 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 11. sırada tamamlamıştır.
Bakanlıklarımız ve Bilim Kurulumuz ile basketbol ve voleybol federasyonu yetkililerinin toplum sağlığını her şeyin önünde tutarak almış oldukları kararları yerinde ve doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz.
Ayrıca; karar sürecine kulüpleri katan Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu'na olumlu tavırları nedeniyle teşekkür ederiz.
Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 18:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş açıklama! Basketbol ve voleybol ligleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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