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05 Mayıs 2020, Salı
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'ten iddialarına flaş yanıt!

Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş iddialarına flaş yanıt!

1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör , hakkında çıkan "'a sportif direktör olacak" iddialarına cevap verdi. Deneyimli teknik adam ayrıca, siyah-beyazlıların gündemindeki kaleci 'le ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Sportif direktör arayışlarındaki 'la ismi anılan BB Erzurumspor Teknik Direktörü , bu iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Özdilek, "Benim şu anda imza attığım bir kulüp var. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum. Şu gün itibarıyla varsayım üzerinden konuşmak çok doğru değil. 'yle çok samimi bir ilişkim var. Onunla zaman zaman konuşuyoruz ancak şu an için böyle bir düşüncem yok. Bugün itibarıyla tek düşüncem bulundum camiayı üst lige çıkarmak" dedi.

"SEHIC TÜRKİYE'NİN EN İYİ 5 KALECİSİNDEN BİRİ"
Deneyimli teknik adam, ismi Beşiktaş'la anılan kaleci hakkında ise, "Sehic Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Hem oyun görüşü, karakteri ve yetenekleri çok üst düzey. Bosna 'nın kalecisi. Biz ondan çok memnunuz. Geçen sene onu birçok kulüp istedi ancak bizimle kaldı. Bu sene sözleşmesi bitiyor ancak sezon sonu ne olacağına bakacağız" ifadesini kullandı.

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 21:38
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