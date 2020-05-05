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05 Mayıs 2020, Salı
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Süper Lig devinde sürprizi!

Süper Lig devinde Samet Aybaba sürprizi!

yönetimi sportif direktör arayışlarında eski teknik direktörleri ’yı listenin başına aldı. Yönetimin kendi arasında son bir toplantı yaptıktan sonra tecrübeli teknik adama resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Teknik direktörlüğe kulübün sembol isimlerinden 'ı getiren 'tan bir öze dönüş hamlesi daha geliyor. çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, hem Yalçın'la iyi anlaşacak hem de kulübü yakından tanıyan bir ismi sportif direktörlük koltuğuna getirmek istiyor.

SON BİR TOPLANTI YAPILACAK

Takvim'de yer alan habere göre, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, birçok isme yer verdiği listede 'yı ilk sıraya koyduğu belirtildi. FEDA döneminde Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli hocanın sportif direktörlük teklifine 'hayır' demeyeceği konuşuluyor.Yönetimin son bir toplantı yaparak karar alması bekleniyor.

  1. 05.05.2020
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