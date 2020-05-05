Süper Lig devinde Samet Aybaba sürprizi!

Teknik direktörlüğe kulübün sembol isimlerinden Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'tan bir öze dönüş hamlesi daha geliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, hem Yalçın'la iyi anlaşacak hem de kulübü yakından tanıyan bir ismi sportif direktörlük koltuğuna getirmek istiyor.

SON BİR TOPLANTI YAPILACAK

Takvim'de yer alan habere göre, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, birçok isme yer verdiği listede Samet Aybaba'yı ilk sıraya koyduğu belirtildi. FEDA döneminde Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli hocanın sportif direktörlük teklifine 'hayır' demeyeceği konuşuluyor.Yönetimin son bir toplantı yaparak karar alması bekleniyor.