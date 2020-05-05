Süper Lig devinde Samet Aybaba sürprizi!
Beşiktaş yönetimi sportif direktör arayışlarında eski teknik direktörleri Samet Aybaba’yı listenin başına aldı. Yönetimin kendi arasında son bir toplantı yaptıktan sonra tecrübeli teknik adama resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Teknik direktörlüğe kulübün sembol isimlerinden Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'tan bir öze dönüş hamlesi daha geliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, hem Yalçın'la iyi anlaşacak hem de kulübü yakından tanıyan bir ismi sportif direktörlük koltuğuna getirmek istiyor.
SON BİR TOPLANTI YAPILACAK
Takvim'de yer alan habere göre, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, birçok isme yer verdiği listede Samet Aybaba'yı ilk sıraya koyduğu belirtildi. FEDA döneminde Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli hocanın sportif direktörlük teklifine 'hayır' demeyeceği konuşuluyor.Yönetimin son bir toplantı yaparak karar alması bekleniyor.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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