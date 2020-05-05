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Beşiktaş'ın gözdesi Trabzonspor'a haber gönderdi! ''Bir telefon yeter''

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada Süper Lig kulüpleri transfer için düğmeye bastı. Beşiktaş ve Trabzonspor transferde aynı isim üzerinde birleşmişti ve öne geçen takım bordo-mavililer oldu. İki ezeli rakibin gözde isminin menajeri Trabzonspor'a bir telefon kadar yakınım mesajını verdi.

5 Mayıs 2020 Salı 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





