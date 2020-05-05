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Beşiktaş'ın gözdesi Trabzonspor'a haber gönderdi! ''Bir telefon yeter''
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada Süper Lig kulüpleri transfer için düğmeye bastı. Beşiktaş ve Trabzonspor transferde aynı isim üzerinde birleşmişti ve öne geçen takım bordo-mavililer oldu. İki ezeli rakibin gözde isminin menajeri Trabzonspor'a bir telefon kadar yakınım mesajını verdi.
5 Mayıs 2020 Salı 06:47
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Önümüzdeki sezonun planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Trabzonspor arasında transfer yarışı bir süredir devam ediyor.
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Son dönemde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Öyle ki Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transferdeki gözde isminin menajeri transferle ilgili konuştu ve çok net ifadeler kullandı.
İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...
Bordo-mavililer, John Obi Mikel ile yollarını ayırdıktan sonra bu bölgeye yeni isimler arıyor. Trabzonspor'un en çok istediği isimlerin başında Guelor Kanga geliyor.
Karadeniz temsilcisinin sezon başı Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada hayran kaldığı Gabonlu yıldız için devre arası bir yoklama yapılmıştı.