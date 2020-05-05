Loris Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim

ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim

Loris Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim

'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan , alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Bu gelişmenin ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi.

'ta son iki sezondur gösterdiği performansla siyah-beyazla taraftarlara saç baş yolduran 'tan ile yolların ayrılmasının ardından kaleci adayları üçe çıktı. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp'de forma giyen ve 'in file bekçisi 'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak 'i listesine aldı.

Sezonun tescil edildiği 'nın Utrecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki kalecinin bonservisi takımında bulunuyor.

Bir süredir görüşmelerini gizli olarak sürdüren AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, başarılı file bekçisi ile yıllık ücret dâhil her konuda anlaşmaya vardı. Hollandalı kalecinin Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve anlaşmanın bu yüzden kısa süre içinde gerçekleştiği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ!
Ancak yine de transferin gerçekleşebilmesi için siyah-beyazlıların önünde önemli bir engel bulunuyor. PSV Eindhoven'ın kiralama ücreti konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar ise Zoet'in sözleşmesinin bitimine sadece bir sene kalmasından dolayı bu bedeli ödemek istemiyor. Corona virüsü sonrası değişen spor ekonomisi gerekçe gösterilerek PSV Eindhoven'ın bu isteğinde ısrarcı olmaması için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Jeroen Zoet'in şu anda hem teknik heyet hem de yönetimin "1 numara" için bir numaralı adayı olduğu belirtildi.

UNION BERLIN İSTİYOR!
Zoet, sezon ortasında PSV Teknik Direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için Utrecht'te kiralanmıştı. Tecrübeli kaleci, Hollanda'da tescil edilen ve geride kalan sezonda çıktığı 32 maçın 12'sinde kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jeroen Zoet'i, Union Berlin de istiyor. Alman basınında çıkan haberlerde kalecisi Rafa? Gikiewicz ile sezon sonunda yollarını ayırmaya karar veren Bundesliga ekibinin, listesine 29 yaşındaki file bekçisini aldığı belirtildi. (Türkiye)

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 10:23
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