Loris Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim
Beşiktaş'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Bu gelişmenin ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi.
Beşiktaş'ta son iki sezondur gösterdiği performansla siyah-beyazla taraftarlara saç baş yolduran Loris Karius'tan ile yolların ayrılmasının ardından kaleci adayları üçe çıktı. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat ve Medipol Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Jeroen Zoet'i listesine aldı.
Sezonun tescil edildiği Hollanda'nın Utrecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki kalecinin bonservisi PSV Eindhoven takımında bulunuyor.
Bir süredir görüşmelerini gizli olarak sürdüren Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, başarılı file bekçisi ile yıllık ücret dâhil her konuda anlaşmaya vardı. Hollandalı kalecinin Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve anlaşmanın bu yüzden kısa süre içinde gerçekleştiği belirtildi.
SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ!
Ancak yine de transferin gerçekleşebilmesi için siyah-beyazlıların önünde önemli bir engel bulunuyor. PSV Eindhoven'ın kiralama ücreti konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar ise Zoet'in sözleşmesinin bitimine sadece bir sene kalmasından dolayı bu bedeli ödemek istemiyor. Corona virüsü sonrası değişen spor ekonomisi gerekçe gösterilerek PSV Eindhoven'ın bu isteğinde ısrarcı olmaması için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Jeroen Zoet'in şu anda hem teknik heyet hem de yönetimin "1 numara" için bir numaralı adayı olduğu belirtildi.
UNION BERLIN İSTİYOR!
Zoet, sezon ortasında PSV Teknik Direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için Utrecht'te kiralanmıştı. Tecrübeli kaleci, Hollanda'da tescil edilen ve geride kalan sezonda çıktığı 32 maçın 12'sinde kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jeroen Zoet'i, Union Berlin de istiyor. Alman basınında çıkan haberlerde kalecisi Rafa? Gikiewicz ile sezon sonunda yollarını ayırmaya karar veren Bundesliga ekibinin, listesine 29 yaşındaki file bekçisini aldığı belirtildi. (Türkiye)
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 10:23
- Yusuf Yazıcı açıkladı! "Fransa Ligi’nin iptali..."
- Loris Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim
- Altay'da futbolculara corona virüsü testi yapıldı
- Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?
- Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius ile yollar resmen ayrıldı! İşte yerine gelecek isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.