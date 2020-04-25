Slaven Bilic’ten Vida müjdesi!
Beşiktaş’ın satmayı düşündüğü Hırvat stoper için Bilic’in hocası olduğu West Bromwich’in 10 milyon euro’luk yeni bir teklif vereceği belirtildi. İşte detaylar...
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Domagoj Vida ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Expressandstar. com'a konuşan Hırvat teknik adam, vatandaşıyla ilgili sorulan soruya üstü kapalı cevap vererek "Tabii ki bazı oyuncuları izliyoruz. İnsanlar menajerleri arıyor. Scout ekibi çalışıyor. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var. Kafanızdan yeni fikirler bulabilirsiniz sorun değil" şeklinde konuştu. Hırvatçalıştırıcının bu açıklaması İngiliz basınında transfer görüşmeleri yapılıyor şeklinde yorumlandı. Expressandstar.com, haberde sadece Bilic'in açıklamalarına yer vermedi ve Domagoj Vida ile ilgili transfer bilgisi de paylaştı. Ada basını haberinde, 30 yaşındaki stoperin 2018 Dünya Kupası'nda final oynadığına değinildi ve West Bromwich'in 8.5 milyon sterlinlik (Yaklaşık 10 milyon Euro) bir teklifle siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağını iddia etti.
- 25.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Slaven Bilic’ten Vida müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.