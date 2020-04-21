Beşiktaş'ı 1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdığı iddia edilirken, Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. sabah.com.tr spor'un siyah-beyazlı kulüpten edindiği bilgilere göre Alman kaleci kulüple olan sözleşmesini feshetmedi. İşte detaylar...
Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı Beşiktaş'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti.
KARIUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEDİ!
Bu flaş iddia sonrası gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrilirken, sabah.com.tr Spor işin aslını siyah-beyazlı kulüpten öğrendi. Edinilen bilgiye göre Karius'un 1.6 milyon eruo nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği doğru ancak kulübüyle olan sözleşmesini feshettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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