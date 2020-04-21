Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi?

Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı Beşiktaş'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti.



KARIUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEDİ!



Bu flaş iddia sonrası gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrilirken, sabah.com.tr Spor işin aslını siyah-beyazlı kulüpten öğrendi. Edinilen bilgiye göre Karius'un 1.6 milyon eruo nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği doğru ancak kulübüyle olan sözleşmesini feshettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.