Son dakika: Beşiktaş'tan Karius açıklaması! Sözleşmesini feshetti mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Son dakika: 'ta flaş gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi?

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi?

'ı 1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle 'ya şikayet eden Loris 'un sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdığı iddia edilirken, Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. sabah.com.tr spor'un siyah-beyazlı kulüpten edindiği bilgilere göre Alman kaleci kulüple olan sözleşmesini feshetmedi. İşte detaylar...

Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı 'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü 'ya şikayet eden Loris ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti.

KARIUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEDİ!

Bu flaş iddia sonrası gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrilirken, sabah.com.tr Spor işin aslını siyah-beyazlı kulüpten öğrendi. Edinilen bilgiye göre Karius'un 1.6 milyon eruo nedeniyle Beşiktaş'ı 'ya şikayet ettiği doğru ancak kulübüyle olan sözleşmesini feshettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 22:21
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