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05 Nisan 2020, Pazar
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Schürrle teklifi geldi

Schürrle teklifi geldi

'da kiralık olarak forma giyen 'nin 'a önerildiği öğrenildi. Menajerler tarafından teklif edilen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yönetimin sıcak baktığı ve konuyu 'la konuşacağı bildirildi.

'da kiralık olarak forma giyen 'nin 'a önerildiği öğrenildi. Menajerler tarafından teklif edilen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yönetimin sıcak baktığı ve konuyu 'la konuşacağı bildirildi. Bonservisi Dortmund'da olan Alman futbolcu, Spartak'a 1 milyon euro'ya kiralanmıştı. Beşiktaş'a da aynı fiyattan gelebileceği ifade ediliyor.
  1. 5.4.2020
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