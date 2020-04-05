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05 Nisan 2020, Pazar
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En iyi kaleci Cordoba

En iyi kaleci Cordoba

Beşiktaşlı taraftarlar, "Son 20 sezonun en iyi kalecisi hangisi?" sorusu için oy kullanmaya devam ediyor. Duhuliye.com'un düzenlediği ankette , , ve Fabri isimleri yarışıyor. Cordoba'nın açık ara önde olduğu ankette Fabri 2'nci, Tolga Zengin ise ise 3. sırada.

Beşiktaşlı taraftarlar, "Son 20 sezonun en iyi kalecisi hangisi?" sorusu için oy kullanmaya devam ediyor. Duhuliye.com'un düzenlediği ankette , , ve Fabri isimleri yarışıyor. Cordoba'nın açık ara önde olduğu ankette Fabri 2'nci, Tolga Zengin ise ise 3. sırada. Şu ana kadar en az oyu alan isimse şu anda koronavirüs nedeniyle tedavisine devam edilen Rüştü Reçber oldu.
  1. 5.4.2020
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