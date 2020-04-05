En iyi kaleci Cordoba
Beşiktaşlı taraftarlar, "Son 20 sezonun en iyi kalecisi hangisi?" sorusu için oy kullanmaya devam ediyor. Duhuliye.com'un düzenlediği ankette Oscar Cordoba, Rüştü Reçber, Tolga Zengin ve Fabri isimleri yarışıyor. Cordoba'nın açık ara önde olduğu ankette Fabri 2'nci, Tolga Zengin ise ise 3. sırada.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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