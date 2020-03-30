Loris Karius imzayı attı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçından sonra "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" dediği Loris Karius konusunda dün flaş bir haber geldi.

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Alman file bekçisinin, Hertha Berlin'le her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry'in talebi doğrultusunda Liverpool'un da kadrosunda düşünmediği Karius ile anlaştığı kaydedildi. Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın yaşadığı Berlin'e dönmek istediği vurgulandı.