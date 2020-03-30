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30 Mart 2020, Pazartesi
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imzayı attı

Loris Karius imzayı attı

Alacakları nedeniyle 'ya şikayet ettiği öğrenilen 26 yaşındaki file bekçisi 'un, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha ile anlaştığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın, maçından sonra "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" dediği konusunda dün flaş bir haber geldi.

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Alman file bekçisinin, Hertha 'le her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry'in talebi doğrultusunda 'un da kadrosunda düşünmediği Karius ile anlaştığı kaydedildi. Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın yaşadığı Berlin'e dönmek istediği vurgulandı.

  1. 30.3.2020
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