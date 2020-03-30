Loris Karius imzayı attı
Alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenilen 26 yaşındaki file bekçisi Loris Karius'un, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaştığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçından sonra "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" dediği Loris Karius konusunda dün flaş bir haber geldi.
Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Alman file bekçisinin, Hertha Berlin'le her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry'in talebi doğrultusunda Liverpool'un da kadrosunda düşünmediği Karius ile anlaştığı kaydedildi. Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın yaşadığı Berlin'e dönmek istediği vurgulandı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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