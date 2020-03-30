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30 Mart 2020, Pazartesi
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Cordoba’dan itirafı

Cordoba’dan Arsenal itirafı

'ın efsane kalecilerinden , siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde 'in kapısından döndüğünü dile getirdi.

'ın efsane kalecilerinden , siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde 'in kapısından döndüğünü dile getirdi. İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Cordoba, "2001 yılında Kolombiya ile Copa Amerika'yı kazanmış, 2003'te 'da Konfederasyon kupası oynamıştık. 'den Arsenal ile görüştüm. Türk telefonumda 9, İtalyan telefonumda 7 cevapsız çağrı vardı. beni aramıştı. Sonra görüştük. Arsenal'e gidecektim. hayalimdi ama olmadı" itirafnıda bulundu.

  1. 30.3.2020
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