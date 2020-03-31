Devleti dinleyin
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, “Her şeyden önemlisi güvende kalın. Devletin, hükümetin, yetkililerin verdiği tüm tavsiyeleri yerine getirin. Güvenli şekilde hayatınızı devam ettirin” diye konuştu.
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini söyledi. Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Atiba, Beşiktaş taraftarına da mesaj yollayarak "Siz her zaman bize çok destek oluyorsunuz. Bunun hakkı ödenmez, size çok teşekkür ediyorum. Sizden uzak kaldık, futboldan uzak kaldık. Futbolu çok özledik. Her şeyden önemlisi güvende kalın. Devletin, hükümetin, yetkililerin verdiği tüm tavsiyeleri yerine getirin. Güvenli şekilde hayatınızı devam ettirin. Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz" dedi.
HER ŞEYİ ÇOK ÖZLEDİM
Atiba Hutchinson şöyle devam etti: "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız. Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Çocuklarımla birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor."
GİT YAT DORUKHAN!
Atıba Hutchinson'ın Beşiktaş Tercümanı Halil Yazıcıoğlu ile gerçekleştirdiği Instagramdaki canlı yayınına yorumuyla katılan Dorukhan ile girdiği diyalog herkesi güldürdü. Dorukhan'ın, "Halil abi, Atiba artık Türkçe öğrensin, 10 sene oldu ya" söylemine Atiba Hutchinson "Doruk, git yat kardeşim" diye yanıt verdi.
KANADA'DA HAYAT DURDU
Ülkesi Kanada'da da hayatın durma noktasına geldiğini belirten Atiba, "Kanada'da da ülkenin büyük bir kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi." dedi.
- 31.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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