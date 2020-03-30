Nisan ayı dert ayı
Beşiktaş için mart değil, nisan dert ayına dönüştü! Yayıncı kuruluştan gelecek para ile mart ödemelerini yapacak yönetim, nisan ayını ise kara kara düşünüyor.
Koronavirüs nedeniyle tüm ödemelerin durduğu Beşiktaş'a mart ayını kurtaracak müjdeli haber geldi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre yayıncı kuruluş beIN Sports, mart ayı için kulübe ödeme yapacağını iletti. Buradan gelecek para ile futbolcu ve personel ödemelerini gerçekleştirmeyi planlayan yönetimi asıl düşündüren konu ise nisan ayı... "Mart ayı dert ayı" sözü Beşiktaş için "Nisan ayı dert ayı" şeklinde evrildi! Nisan ayında liglerin başlaması durumuna göre mali planlamayı yapan ve yayıncı kuruluştan nakit akışının devam edeceğini düşünen Beşiktaş yönetimi, koronovirüs nedeniyle liglerin başlamaması durumunda zora düşecek. Halihazırda sadece futbol takımına aylık 4 milyon euro ödeme yapması gereken başkan Ahmet Nur Çebi, nisan ayı için yeni formül arayışlarına şimdiden başladı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nisan ayı dert ayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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