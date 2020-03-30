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30 Mart 2020, Pazartesi
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Nisan ayı dert ayı

Nisan ayı dert ayı

için mart değil, nisan dert ayına dönüştü! Yayıncı kuruluştan gelecek para ile mart ödemelerini yapacak yönetim, nisan ayını ise kara kara düşünüyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm ödemelerin durduğu 'a mart ayını kurtaracak müjdeli haber geldi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre yayıncı kuruluş beIN Sports, mart ayı için kulübe ödeme yapacağını iletti. Buradan gelecek para ile futbolcu ve personel ödemelerini gerçekleştirmeyi planlayan yönetimi asıl düşündüren konu ise nisan ayı... "Mart ayı dert ayı" sözü Beşiktaş için "Nisan ayı dert ayı" şeklinde evrildi! Nisan ayında liglerin başlaması durumuna göre mali planlamayı yapan ve yayıncı kuruluştan nakit akışının devam edeceğini düşünen Beşiktaş yönetimi, koronovirüs nedeniyle liglerin başlamaması durumunda zora düşecek. Halihazırda sadece futbol takımına aylık 4 milyon euro ödeme yapması gereken başkan , nisan ayı için yeni formül arayışlarına şimdiden başladı.

  1. 30.3.2020
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