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30 Mart 2020, Pazartesi
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Marcelo Guedes’i heyecan sardı

Marcelo Guedes’i heyecan sardı

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği bir sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo'nun 'a dönüşü kesin gibi...

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği bir sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo'nun 'a dönüşü kesin gibi... 'deki performansının ardından 'a 7 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı stoperi heyecan sardı. 'da son dönemde mutsuz olan ve bu ülkeden iyice soğuyan Marcelo'nun Beşiktaş'a dönüş için can attığı öğrenildi. Kulübü Lyon da 1 yıl daha sözleşmesi kalan Marcelo'dan para kazanmak istediği öğrenildi. Lyon, oyuncunun Beşiktaş'a gidişine şimdiden yeşil ışık yaktı.

  1. 30.3.2020
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