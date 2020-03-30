Marcelo Guedes’i heyecan sardı

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği bir sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo'nun Beşiktaş'a dönüşü kesin gibi... Türkiye'deki performansının ardından Lyon'a 7 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı stoperi heyecan sardı. Fransa'da son dönemde mutsuz olan ve bu ülkeden iyice soğuyan Marcelo'nun Beşiktaş'a dönüş için can attığı öğrenildi. Kulübü Lyon da 1 yıl daha sözleşmesi kalan Marcelo'dan para kazanmak istediği öğrenildi. Lyon, oyuncunun Beşiktaş'a gidişine şimdiden yeşil ışık yaktı.