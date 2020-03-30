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30 Mart 2020, Pazartesi
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Les: Beni adam etti

Les: Beni Beşiktaş adam etti

'ın unutulmaz , siyah-beyazlı kulübün kendisini efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

'ın unutulmaz , siyah-beyazlı kulübün kendisini efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi. 'deki günlerini ve siyahbeyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, ", benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş'ta olgunlaştım" dedi. Ferdinand, Kovid-19 için "Evde kal" çağrılarına da destek verdi.

  1. 30.3.2020
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