Hem gol, hem ofsayt kralı!
Kaptan Burak Yılmaz, 11 golle takımın ligdeki en skorer ismi konumunda ama milli yıldız yıllardır üzerine yapışan 'ofsayt kralı' yakıştırmasından da kurtulamadı.
Kaptan Burak Yılmaz, 11 golle takımın ligdeki en skorer ismi konumunda ama milli yıldız yıllardır üzerine yapışan 'ofsayt kralı' yakıştırmasından da kurtulamadı. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 haftada 27 kez ofsaytta kalarak bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Bu arada Muhammed Elneny de geride kalan 26 haftada en fazla başarılı kısa pas veren (1305) oyuncu olarak öne çıktı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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