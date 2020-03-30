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30 Mart 2020, Pazartesi
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Hem gol, hem ofsayt kralı!

Hem gol, hem ofsayt kralı!

 , 11 golle takımın ligdeki en skorer ismi konumunda ama milli yıldız yıllardır üzerine yapışan 'ofsayt kralı' yakıştırmasından da kurtulamadı.

, 11 golle takımın ligdeki en skorer ismi konumunda ama milli yıldız yıllardır üzerine yapışan 'ofsayt kralı' yakıştırmasından da kurtulamadı. 'ta bırakmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 haftada 27 kez ofsaytta kalarak bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Bu arada Muhammed Elneny de geride kalan 26 haftada en fazla başarılı kısa pas veren (1305) oyuncu olarak öne çıktı.

  1. 30.3.2020
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