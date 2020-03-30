48 maçlık rekor hâlâ Kartal’da
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada liglere verilen arada gözler ister istemez tarihi istatistiklere dönüyor.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada liglere verilen arada gözler ister istemez tarihi istatistiklere dönüyor. Beşiktaş ile ilgili en dikkat çeken rakam ise 48 maçlık yenilmezlik serisi. Nisan 1991-Kasım 1992 döneminde tam 48 hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın Türkiye'deki bu müthiş rekoru hâlâ kırılamadı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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