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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş 48 maçlık rekor hâlâ Kartal’da

48 maçlık rekor hâlâ ’da

48 maçlık rekor hâlâ Kartal’da

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada liglere verilen arada gözler ister istemez tarihi istatistiklere dönüyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada liglere verilen arada gözler ister istemez tarihi istatistiklere dönüyor. ile ilgili en dikkat çeken rakam ise 48 maçlık yenilmezlik serisi. Nisan 1991-Kasım 1992 döneminde tam 48 hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın 'deki bu müthiş rekoru hâlâ kırılamadı.

  1. 30.3.2020
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