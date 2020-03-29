Beşiktaş'ta Elneny için karar! Geri mi dönüyor? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'ta Elneny için karar! Geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ta Elneny için karar! Geri mi dönüyor?

'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, kadrosuna kiralık olarak kattığı Mohamed Elneny'yi takımda tutmak istiyor. Satın alma opsiyonu çok yüksek olan yıldız oyuncu için bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak. İşte tüm detaylar...

Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör 'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için 'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, transferde ilk olarak Elneny'yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 10:09
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