Beşiktaş'ta Elneny için karar! Geri mi dönüyor?
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, kadrosuna kiralık olarak kattığı Mohamed Elneny'yi takımda tutmak istiyor. Satın alma opsiyonu çok yüksek olan yıldız oyuncu için bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, transferde ilk olarak Elneny'yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 10:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Elneny için karar! Geri mi dönüyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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