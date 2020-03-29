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29 Mart 2020, Pazar
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Fedakar kaptan!

Fedakar kaptan!

'ta yönetimin hazırlandığı 'ya ilk cevap kapten 'dan geldi. Eski Başkan 'ın görevden ayrılmadan önce sözleşmesini bir yıl daha uzattığı kaptan Burak'ın yönetime, "Her türlü desteğe hazırım" dediği öğrenildi.

'ta yönetimin hazırlandığı 'ya ilk cevap kapten 'dan geldi. Eski Başkan 'ın görevden ayrılmadan önce sözleşmesini bir yıl daha uzattığı kaptan Burak'ın yönetime, "Her türlü desteğe hazırım. Arkadaşlarımla da bu konuyu görüşmeye hazırım" mesajı gönderdiği belirtildi.
  1. 29.3.2020
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