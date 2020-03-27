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27 Mart 2020, Cuma
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Elneny’den anlamlı paylaşım

Elneny’den anlamlı paylaşım

salgını dolayısıyla futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, 'ın sezon başında 'den kiraladığı 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu , hesabından Kur'an-ı Kerim okuduğu andan bir fotoğraf paylaştı.

salgını dolayısıyla futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, 'ın sezon başında 'den kiraladığı 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu , hesabından Kur'an-ı Kerim okuduğu andan bir fotoğraf paylaşarak, " Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.
  1. 27.3.2020
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