Beşiktaş'tan gurbetçi hareketi! Yunus Mallı ve Mert Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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milli yıldıza kancayı taktı!

Beşiktaş milli yıldıza kancayı taktı!

, koronavirüs salgının ardından transferde harekete geçecek. Siyah-beyazlıların gündeminde milli futbolcu ve 'in ikinci takımında forma giyen Mert Yılaz var.

Yakın tarihte ve gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan , transferde ve 'yı merkez üssü haline getirecek.

Son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

Listede 'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

  1. 22.03.2020
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