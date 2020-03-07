Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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'ta Douglas ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu

'ta geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sağ bek  ameliyat edildi.

Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Futbolcumuz , ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti.

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  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 16:25
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