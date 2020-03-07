Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas Santos ameliyat edildi.
Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Futbolcumuz Douglas Santos, ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 16:25
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Yorum
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Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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