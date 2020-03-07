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07 Mart 2020, Cumartesi
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Douglas sezonu kapattı

Douglas sezonu kapattı

İdmanda sakatlanan ve sol uyluk ön adalesinde ileri düzey yırtık tespit edilen sambacı sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Douglas şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildiği ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan Douglas, sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecektir" denildi. Sambacı, 5 , 2 de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 resmi maçta görev aldı.

  1. 7.3.2020
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