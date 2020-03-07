Douglas sezonu kapattı

Beşiktaş'ta Douglas şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildiği ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan Douglas, sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecektir" denildi. Sambacı, 5 Süper Lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 resmi maçta görev aldı.