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08 Mart 2020, Pazar
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Gözlerinin pasını sil!

Gözlerinin pasını sil!

, tribünlere tepki gösteren ’i, “Ellerinle değil ayaklarında yanıt ver” diye uyardı.

, A.Gücü'nü 77'nci dakikada oyuna girip 88'nci dakikada gol atan 'in golüyle mağlup etmeyi başarırken; gecenin en çok konuşulan konusu ise Sırp oyuncunun attığı gol sonrası elleriyle tribünlere 'Konuşun konuşun, ben sizi duymuyorum' şeklindeki tepkisiydi. maç sonrası basın toplantısında "Bunlara takılmamak lazım" dese de Ljajic'le yaptığı özel görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gol atman güzel ama tepkin böyle olmasın. Sana tepkilerine kızdığın taraftarların haklı olabileceğini de bir düşün. Sen futbolunda taraftarın gözlerinin pasını sil; sahada ellerinle değil ayaklarında yanıt vermelisin."
  1. 8.3.2020
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