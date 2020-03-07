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07 Mart 2020, Cumartesi
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golle döndü

Adem Ljajic golle döndü

Bir süredir hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalan Sırp futbolcu , MKE Ankaragücü ile oynanan maçta harika bir gol atarak, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Son olarak maçında forma giyen Ljajic, 3 hafta sonra sahalara döndü. Sırp futbolcu, 78'de N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olurken, 88'de attığı mükemmel golle gözlerin de pasını sildi.

Burak'ın kontrol edemediği topla buluşan Ljajic, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurup farkı 2'ye çıkardı. Golden kendisine gösterilen tepkilerine göndermede bulunan 28 yaşındaki orta saha önce kulaklarını tıkadı ardından 'konuşmayın' işareti yaptı. Ardından secdeye kapanıp golü kutladı.

'ın 2018 yazında Torino'dan kiraladığı 'in bonservisi sezon başında alınmıştı. Sırp futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.

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  1. 07.03.2020
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