Adem Ljajic golle döndü

Son olarak Başakşehir maçında forma giyen Ljajic, 3 hafta sonra sahalara döndü. Sırp futbolcu, 78'de N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olurken, 88'de attığı mükemmel golle gözlerin de pasını sildi.

Burak'ın kontrol edemediği topla buluşan Ljajic, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurup farkı 2'ye çıkardı. Golden kendisine gösterilen tepkilerine göndermede bulunan 28 yaşındaki orta saha önce kulaklarını tıkadı ardından 'konuşmayın' işareti yaptı. Ardından secdeye kapanıp golü kutladı.

Beşiktaş'ın 2018 yazında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisi sezon başında alınmıştı. Sırp futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.