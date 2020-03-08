Özel paylaşım
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında A.Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Zirve yolunda önemli bir 3 puan alan siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi de moral depoladı. Karşılaşmanın ardın Beşiktaş'ın yıldızları sosyal medya hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı taraftarlardan da tam destek geldi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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