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08 Mart 2020, Pazar
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Özel paylaşım

Özel paylaşım

, 'in 25. haftasında A.Gücü'nü mağlup etti. Zirve yolunda önemli bir 3 puan alan siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi de moral depoladı. Karşılaşmanın ardın Beşiktaş'ın yıldızları hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı taraftarlardan da geldi.

, 'in 25. haftasında A.Gücü'nü mağlup etti. Zirve yolunda önemli bir 3 puan alan siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi de moral depoladı. Karşılaşmanın ardın Beşiktaş'ın yıldızları hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı taraftarlardan da geldi.
  1. 8.3.2020
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