Devler seni görmedi mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Devler seni görmedi mi?

Devler seni görmedi mi?

'ın Ganalı oyuncusu 'in en büyük destekçisi ... Takım kaptanı Burak, yeni transferi yalnız bırakmıyor, kendisine destek oluyor, adeta yoldaşlık yapıyor.

'ın Ganalı oyuncusu 'in en büyük destekçisi ... Takım kaptanı Burak, yeni transferi yalnız bırakmıyor, kendisine destek oluyor, adeta yoldaşlık yapıyor. Boateng de Burak'ın ev sahipliğinin yanı sıra futbolculuğunda da etkilenmiş durumda. Ganalı futbolcunun Burak'a, "Avrupa'nın pek çok büyük takımında oynadım. Senin kadar golcü, ama senin kadar zeki olmayan pek çok forvet gördüm. Sana şans vermemeleri, seni görmemeleri benim için gerçekten hayal kırıklığı. Burada olman bizim için büyük bir şans" itirafında bulunduğu bildirildi.
  1. 8.3.2020
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