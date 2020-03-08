Tyler Boyd joker oldu!
beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın jokeri oldu. Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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