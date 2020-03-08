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08 Mart 2020, Pazar
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joker oldu!

Tyler Boyd joker oldu!

'ın 'li yıldızı , 'ın jokeri oldu. Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı.

'ın 'li yıldızı , 'ın jokeri oldu. Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı. Her konuşmasında Boyd'a, "jokerimsin" diyen Sergen'in, ABD'lı oyuncunun mücadelesi ve koşu kalitesini beğendiği bildirildi.
  1. 8.3.2020
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