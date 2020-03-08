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08 Mart 2020, Pazar
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Takımı uyardı kendisi sarardı

Takımı uyardı kendisi sarardı

'ın maçtan önce Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd'u kart görmemeleri konusunda uyardı. Bu oyuncular önceki akşam kart görselerdi G.Saray maçında oynayamayacaklardı.

'ın maçtan önce Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd'u kart görmemeleri konusunda uyardı. Bu oyuncular önceki akşam kart görselerdi G.Saray maçında oynayamayacaklardı. Sergen Yalçın, Orgill'le girdiği münakaşa yüzünden sarı kart görürken; Beşiktaş'ta kimse cezalı duruma düşmedi.
  1. 8.3.2020
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