Başkan Çebi'nin koltuğu boş kaldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Başkan Çebi'nin koltuğu boş kaldı

Başkan Çebi'nin koltuğu boş kaldı

Başkan Çebi'nin koltuğu boş kaldı

Başkanı , dünkü maçı protokol tribününden izleyemedi. tarafından 15 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin protokol tribünündeki koltuğu boş kaldı.

Bu arada Beşiktaşlı diğer yöneticiler de, 'nun bu kararını protesto ederek karşılaşmayı protokolden izlemedi.

  1. 7.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Çebi'nin koltuğu boş kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN