Adem Ljajic Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi

Beşiktaş derbi maçında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, yıldız futbolcu Adem Ljajic'ten kötü haber geldi. Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.