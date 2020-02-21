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21 Şubat 2020, Cuma
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maçı kadrosuna dahil edilmedi

Adem Ljajic Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu maçtan önce siyah-beyazlılarda yüksek ateş sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

derbi maçında 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, yıldız futbolcu 'ten kötü haber geldi. Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 20:37
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