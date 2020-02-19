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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'tan sürpriz ! kimdir?

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Andona Jacob kimdir?

Önümüzdeki sezonlar için genç potansiyelleri kadrosuna katmayı amaçlayan , sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 'u denemek için 'a getirdi. Siyah beyazlı ekip 'da keşfettiği 17 yaşındaki Andona Jacob'u deneme antrenmanlarına çıkarıyor.

, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 'u denemek için 'a getirdi. Jacob ve menajeri Mesrun İzzet transferi görüşmek için İstanbul'a geldi. Orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'ın talebiyle A takımla antrenmana çıktı. Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob, sonrasında takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Radyospor'un haberine göre Beşiktaş bu oyuncuyu U17 takımına edebilir. Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.

ANDONA JACOB KİMDİR?
Andona 7 Ocak 2002'de 'da dünyaya geldi. 1.72m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 10:48
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