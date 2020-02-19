Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Andona Jacob kimdir?

Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi. Jacob ve menajeri Mesrun İzzet transferi görüşmek için İstanbul'a geldi. Orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın talebiyle A takımla antrenmana çıktı. Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob, sonrasında U17 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Radyospor'un haberine göre Beşiktaş bu oyuncuyu U17 takımına transfer edebilir. Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.



ANDONA JACOB KİMDİR?

Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.



