İbrahim Altınsay görevi bırakıyor
Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.
Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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