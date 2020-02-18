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18 Şubat 2020, Salı
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görevi bırakıyor

İbrahim Altınsay görevi bırakıyor

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman 'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman 'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.

  1. 18.2.2020
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