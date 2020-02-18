En zor görev Vida’nın: Sörloth’u tut!

Teknik patron Yalçın, Trabzonspor derbisi için belki de en zor görevi Vida'ya verecek. Hırvat stoperden, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.