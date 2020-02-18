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18 Şubat 2020, Salı
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En zor görev ’nın: ’u tut!

En zor görev Vida’nın: Sörloth’u tut!

patron , derbisi için belki de en zor görevi 'ya verecek. stoperden, sezonun flaş ismi 'u gölge gibi takip etmesini istiyor. hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.

patron , derbisi için belki de en zor görevi 'ya verecek. stoperden, sezonun flaş ismi 'u gölge gibi takip etmesini istiyor. hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.

  1. 18.2.2020
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