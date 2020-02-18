Teknik patron Yalçın, Trabzonspor derbisi için belki de en zor görevi Vida'ya verecek. Hırvat stoperden, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.
Teknik patron Yalçın, Trabzonspor derbisi için belki de en zor görevi Vida'ya verecek. Hırvat stoperden, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
En zor görev Vida’nın: Sörloth’u tut! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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