Derbi biletleri bugün satışta - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Derbi biletleri bugün satışta

Derbi biletleri bugün satışta

Derbi biletleri bugün satışta

'in 23. haftasında cumartesi günü 'u ağırlayacak olan 'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com. tr, N'Kolay , 'nden temin edilebilecek 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü 'u ağırlayacak olan 'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com. tr, N'Kolay , 'nden temin edilebilecek 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

  1. 18.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi biletleri bugün satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN