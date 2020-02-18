Derbi biletleri bugün satışta
Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com. tr, N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edilebilecek biletlerin fiyatı 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com. tr, N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edilebilecek biletlerin fiyatı 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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