Beşiktaş'ta Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor! Adem Ljajic...
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic ise idmana çıkmadı.
Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı olan Adem Ljajic katılmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.
Taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi. Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 16:09
- Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş'ta Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor! Adem Ljajic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.