Beşiktaş'ta Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor! Adem Ljajic... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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'ta Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor! Adem Ljajic...

Beşiktaş'ta Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor! Adem Ljajic...

, 'in 23'üncü haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic ise idmana çıkmadı.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı olan Adem Ljajic katılmadı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi. , maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 16:09
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