Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan Mircea Lucescu açıklaması

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Mircea Lucescu'nun da kulüpte görevlendirilmesi gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın futbol yapılanmasından sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, henüz siyah beyazlı kulüpte Mircea Lucescu için bir karar alınmadığını ve yönetim kurulunun bu konuyu detaylı görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"LUCESCU HAKKINDA KARAR ALMADIK"

"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz."

MIRCEA LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

İtalyan basınına konuşan Mircea Lucescu, Beşiktaş hakkında yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Lucescu, "Belki bir danışman ve teknik konularda Beşiktaş'a yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi olarak buluşup görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Rumen teknik adam henüz anlaşma olmadığını da sözlerine eklerken, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz." demişti.