Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan Mircea Lucescu açıklaması
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Sergen Yalçın getirilmişti. Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından Mircea Lucescu'nun da kulüpte görevlendirilmesi gündeme gelmişti. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları da konuyla ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, "Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Mircea Lucescu'nun da kulüpte görevlendirilmesi gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın futbol yapılanmasından sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, henüz siyah beyazlı kulüpte Mircea Lucescu için bir karar alınmadığını ve yönetim kurulunun bu konuyu detaylı görüşmesi gerektiğini vurguladı.
"LUCESCU HAKKINDA KARAR ALMADIK"
"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz."
MIRCEA LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ
İtalyan basınına konuşan Mircea Lucescu, Beşiktaş hakkında yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Lucescu, "Belki bir danışman ve teknik konularda Beşiktaş'a yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi olarak buluşup görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Rumen teknik adam henüz anlaşma olmadığını da sözlerine eklerken, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz." demişti.
- 18.02.2020
- Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...
- İşte Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynayamayacak isimler
- Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal...
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan Mircea Lucescu açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.