Ve Beşiktaş geri dönüşü resmen açıkladı! Gidişi olay olmuştu...
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yasin Sülün'ün, siyah beyazlı kulübe geri döndüğü açıklandı. Sülün, ayrılığının ardından, "Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi!" demişti. İşte detaylar...
Beşiktaş, Yasin Sülün'ün yeniden kulübe kazandırıldığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlıların kendisiyle yollarını ayırdığını duyuran Sülün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya 12 yaşında geldim. Ben burada Beşiktaş'ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim" ifadelerini kullanmıştı.
RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yasin Sülün'ün yeniden Beşiktaş altyapısına döndüğü şu ifadelerle duyuruldu;
"Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumluluğu görevine, Kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir.
Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz."
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 17:10
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Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Ve Beşiktaş geri dönüşü resmen açıkladı! Gidişi olay olmuştu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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