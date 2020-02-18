Dalgakıran’dan VAR tepkisi!

İkinci başkan Adnan Dalgakıran, sosyal medyadan çarpıcı paylaşım yaptı. Önceki akşam oynanan Galatasaray-Malatya maçında Malatyaspor lehine verilmesi gereken penaltı pozisyonunu paylaşan Dalgakıran, "Bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligdeki 15 takımın hiçbirinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebilir, yok da" ifadesini kullandı.