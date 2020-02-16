Sergen hocayla öze dönülecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a sahip çıktı. Çebi, "Sergen hocanın gelişiyle bir hikayenin başladığını, bunun aslında özümüze dönmenin ilk adımı olduğunu ben de müjdelemek istiyorum. Bundan sonra özümüzle beraber profesyonellerimizi de oradan tercih edip yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlerle ilgili olarak ise amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ancak gelir-gideri birbirini dengeleyen bir yapı oluşturmamız gerekiyor" dedi.