Sergen hocayla öze dönülecek
Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sergen hocanın gelişiyle bir hikaye başladı Bu da öze dönüşümüzün ilk adımı olacak!" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a sahip çıktı. Çebi, "Sergen hocanın gelişiyle bir hikayenin başladığını, bunun aslında özümüze dönmenin ilk adımı olduğunu ben de müjdelemek istiyorum. Bundan sonra özümüzle beraber profesyonellerimizi de oradan tercih edip yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlerle ilgili olarak ise amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ancak gelir-gideri birbirini dengeleyen bir yapı oluşturmamız gerekiyor" dedi.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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