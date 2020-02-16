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16 Şubat 2020, Pazar
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Sergen hocayla öze dönülecek

Sergen hocayla öze dönülecek

Başkanı Çebi, "Sergen hocanın gelişiyle bir hikaye başladı Bu da öze dönüşümüzün olacak!" dedi.

Başkanı , teknik direktör 'a sahip çıktı. Çebi, "Sergen hocanın gelişiyle bir hikayenin başladığını, bunun aslında özümüze dönmenin olduğunu ben de müjdelemek istiyorum. Bundan sonra özümüzle beraber profesyonellerimizi de oradan tercih edip yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlerle ilgili olarak ise amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ancak gelir-gideri birbirini dengeleyen bir yapı oluşturmamız gerekiyor" dedi.

  1. 16.2.2020
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