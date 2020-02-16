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16 Şubat 2020, Pazar
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Taraftara sitem

Taraftara sitem

, "Bu sezon ortalama 25 bin seyirciye oynuyoruz. Beşiktaş'ın taraftarı vardı diye biliyorduk ama ne yazık ki Beşiktaş'ın başarısıyla endeksli bir seyircimiz olmuş!" dedi.

, "Bu sezon ortalama 25 bin seyirciye oynuyoruz. Stadımızın kapasitesi 42 bin 590, yani doluluk oranımız yüzde 60. Beşiktaş'ın taraftarı vardı diye biliyorduk ama ne yazık ki Beşiktaş'ın başarısıyla endeksli bir seyircimiz olmuş!" dedi.
  1. 16.2.2020
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