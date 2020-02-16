Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, kulübü zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu ve bunun için çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Çebi, "Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası, Beşiktaş'ı Beşiktaşlıdan başka hiçbir şey kurtaramaz. Zaten başkasına ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere. Bir lira da bir, bin lira da bir" değerlendirmesinde bulundu.

"KIYMETLİ TOPÇUYA PAYDOS!"

Sorunları beraber çözeceklerini kaydeden Çebi şöyle devam etti: "Parasal anlamda kıymetli topçulardan değil, yüreği olan, pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş'ı beraber yapacağız." Kulübün borçlarına da değinen Çebi, "Bu borç korkarım ki artarak devam edecek. 3 milyar TL borcu olan bir kulübün 450-500 milyon TL faizi var. Zaten gelirlerimiz o kadar. Biz bunu çözeceğiz, biz onun için buradayız. Bu kulüp yaşayacak namusuyla, şerefiyle ama destekle. Ben bunu tek başıma yapamam, yanımda olursanız başarırım. Beni terk ederseniz ben bir şey yapamam" dedi.

"AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ VAR!"

VAR, sistemindeki uygulamayı eleştiriyoruz elbette. Açıklayın, şeffaf olun, şeffaf olmayan toplum hiçbir zaman mutlu olamaz. Yok, açıklanamaz, diyorlar. Cezalı hakemi personel eksikliği nedeniyle VAR'a koyuyorsunuz. Yurt dışından getirin. Bunların arasında ahbap-çavuş ilişkisi var. Biri birine 'abi', öteki diğerine 'amca' diyor. Hakemlerin yapmış olduğu hatalardan dolayı sadece Beşiktaş'ın değil bütün takımların etkilendiğini görüyoruz.

"BİZ HESAP VERİRİZ HESAP DA SORARIZ"

Camianın birçoğunun beklediği denetim var. Ben de seçim öncesinde söyledim, geçmiş 7 yıl değil, 10 yıl denetlensin, dedim. Bu dönemin içinde ben de varım. Neyse her şey ortaya çıksın, biz de gelip hesabını veririz. Hesabımız olduğunu düşünmüyorum ama belki bilmeden hatalarımız olmuş olabilir, onların da bedelini ödemeyi biliriz. Ama denetim sonuçlarına göre hesap sormasını da biliriz.

"YETER ARTIK, İŞİNE BAK!"

İnsanlar istifa edebilir ama niye biz gelmeden, bize devretmeden gidiyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Giderayak arkadaşına loca satacaksın, 10 gün evvel verdiğin 1 milyon TL'yi de alıp gideceksin, sonra da Ahmet Çebi hırsızmış, 2 milyon Dolar'ı ona sormadan almış gibi televizyonlarda konuşacaksın. Yeter artık, işine bak. Çok üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum!

ÜMRANİYE'DE KÜFÜR

Ümraniye'de masamı toplamışım; yaramı deşti. Evet, masamı topladım. Benim oradan gitmem için bana mobbing uyguladılar. Yanındaki en yakın arkadaşlarıyla futbolcuların duyacağı şekilde arkamdan küfür ettiler. Orada mı oturmalıydım? Ben namuslu bir adamım. Bu kurumun özel jetine bindiniz, ekmeğini yediniz, çayını içtiniz, hiç mi bırakacak 100 liranız yoktu.

"ALİ KOÇ'LA NE İŞİN VAR?"

Ben gelmişim, para verecekmişim; Ali Koç vermiş! Ya Ali Koç rakip takımın başkanı, ne işin var senin onunla? Senin konun benimle. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç para verirken sen burada başkandın, neden vermedin? Sen parayı harcayacaksın, vatandaş gelecek senin borçlarını ödeyecek. Ayıptır, bir sus artık. Başını öne eğ, bir hata yaptık de.

"SAMİMİYETE İNANMAM"

Başkan seçildikten sonra bana 'Abi hayırlı olsun, emrindeyim' diye mesaj gönderdi, cevap vermedim. 1-2 gün evvel aleyhimde 'Bu adama oy vermeyin' diyorsun, senin samimiyetine nasıl inanacağım! Bir başkan gelir, oyunu atıp gider. 1 ay aleyhimde çalışıyorsun, ben ne yaptım sana. Bir insanın vatanı, bayrağı, anası, babası, bacısı, Beşiktaş'ı ve abi dediği kişi onun namusudur.

"ÇOCUKLARI DÖVDÜRDÜN"

Ben hiçbir yerden onun kaçtığı gibi kaçmadım. O burayı yüz üstü bırakarak gitmiştir. Sebep olarak da taraftarı gösteriyorsunuz. Sonra genel kurullarda üniversite mezunu genç çocukları alıp arka tarafta dövdürdünüz! Orada konuşan çocuğu alıp dövüyorsunuz da burada size bu hakareti yapan kişiye neden gerekeni yapmıyorsunuz. Bunu gidiş amacı olarak kullanacaksınız, yemezler!

"AVCI'YA DESTEK VERDİM"

Şenol Güneş hocanın şampiyonluğu kaybettiğimiz sene, onların yöneticileri tarafından günlerce tartışıldığını ve başarısız olunmasına sebep olunduğunu çok iyi biliyorum. Biz, Abdullah Avcı'yı medya önünde nerede tartıştık? Geldiğimde zaten 6-7 maç kaybedilmişti. Siz tartıştığınız için mi kaybetti hoca? Ben hocaya gereken desteği zaten verdim ama daha sonra olmadı.

"ZEKERiYA ALP'LE TEMASTAYIM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili eleştiriler konusunda "Zekeriya Bey konusu gündeme geldi; hepimiz kızgınız. Ben kendisiyle sürekli temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan ve yönlendiren, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir. Lütfen bu değerlerimizi korumaya çalışalım. Ben kendisiyle zaten bu şekilde konuşmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EKŞi YEMEDiM MİDEM AĞRIMIYOR"

Üç haftadır bugün bekliyorum. Bunların hukuki altyapısındaki evraklara TCK ne der bilemem. Oralarda aklanabilirsiniz ama kamu vicdanında aklanamazsınız. Zaten en büyük ceza vicdanlarda verilir. Geçmişin konuşulmasından hiç bir zaman korkmayalım. Ekşi yemedim, midem ağrımıyor!..

HASİC VE AİLESİNE TEŞEKKÜR

Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Ümraniyespor'a kiralık verilen 18 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Ajdin Hasic'e ve ailesine teşekkür eden Çebi, "Pırlanta gibi bir çocuk. İnşallah başarılı da olacak ama benim de gayem, 2 milyon euro aldığı yerde 1 milyon euro'ya onu ikna edebilmekti. Ettim. İnşallah o da paramızın bereketini görür. Biz de onu satarak bir gelir elde ederiz" ifadelerini kullandı.



"YAPACAKSA GENÇLER HATA YAPSIN!"

Genç hakemlere fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Artık eski ve yaşlı ve hakemler istemiyoruz çünkü bunlar bir algı oluşturmuşlar toplumda. O hatalı maçlar yönetir, bu şuraya bakar tarzı bir algı var. Artık genç hakemlerle bu işi yürütelim. Yapacaksa hatayı genç hakemler yapsın, geleceğimizi kurtaralım. Biz, fikirlerimizi dinletiyoruz, dinliyorlar ve saygı gösteriyorlar" dedi.

GERGİNLİK ÇIKTI

Beşiktaş'ta dün gerçekleşen divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci ile bir başka üye arasında başkana küfür edildiği gerekçesiyle tartışma yaşandı.