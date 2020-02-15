HaberlerGaleriİspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için büyük kriz kapıda... Son olarak Premier Lig devi Manchester City, UEFA tarafından 2 yıl boyunca Avrupa Kupaları'ndan men edilirken, bu kez ibre Avrupa'nın diğer takımlarına çevrildi. İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca'nın haberine göre UEFA yetkililerinin gözü bu kez İstanbul'un 3 büyüğünde! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
15 Şubat 2020 Cumartesi 17:45
Güncelleme: 15.02.2020 18:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA, Premier Lig devi Manchester City'e 2 yıl boyunca Avrupa'dan men kararı almış ve futbol dünyasında dengeleri alt üst etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA'nın Premier Lig devine verdiği men cezasıyla beraber 30 milyon euroluk da nakit cezası vermesi, Avrupa'nın bir çok kulübünü tedirgin etmişti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedilirken, City'in bu konuda CAS'a itiraz etme hakkı bulunduğu da belirtildi.
Konu ile ilgili özel bir araştırma haberi yapan İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa'nın diğer takımlarının da bu riski taşıdığını ifade ederken, takımları da açıkladı.
Marca, bu konuda riskli olan kulüpleri açıklarken, emsal olarak Milan, Panathinaikos ve Sion'u verdi ve bu ekiplerin ceza aldıklarını tekrar hatırlattı.