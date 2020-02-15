İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için büyük kriz kapıda... Son olarak Premier Lig devi Manchester City, UEFA tarafından 2 yıl boyunca Avrupa Kupaları'ndan men edilirken, bu kez ibre Avrupa'nın diğer takımlarına çevrildi. İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca'nın haberine göre UEFA yetkililerinin gözü bu kez İstanbul'un 3 büyüğünde! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:45 Güncelleme: 15.02.2020 18:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





