Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...

Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin başı sakatlıklarla dertte. Sarı lacivertlilerde son olarak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklanan Rodrigues'in ardından yeni transfer Simon Falette'den de kötü haber geldi. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bu pozisyonlardaki tasarrufu merakla beklenilirken tecrübeli teknik adamın izleyeceği yol haritası hemen hemen belli oldu! İşte detaylar...

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:08 Güncelleme: 15.02.2020 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





