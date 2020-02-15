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Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin başı sakatlıklarla dertte. Sarı lacivertlilerde son olarak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklanan Rodrigues'in ardından yeni transfer Simon Falette'den de kötü haber geldi. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bu pozisyonlardaki tasarrufu merakla beklenilirken tecrübeli teknik adamın izleyeceği yol haritası hemen hemen belli oldu! İşte detaylar...
15 Şubat 2020 Cumartesi 10:08
Güncelleme: 15.02.2020 10:21
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Perşembe akşamı yapılan antrenmanda ağır bir sakatlık geçiren ve çekilen MR'da sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı netleşen Rodrigues'in dönüşünün 4-5 haftayı bile bulma ihtimali teknik heyeti endişelendiriyor.
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Hürriyet'in haberine göre, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen Ankaragücü ve Galatasaray maçları öncesinde kanatlardaki bu sıkıntı Ersun Yanal'ın elini oldukça zorlaştıracak gibi gözüküyor.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
İlk yarıda stoper ve sol bekte yaşanan sakatlıklar yüzünden bir tek maça dahi ideal kadroyla çıkamayan Ersun Yanal'ın ikinci yarıda da orta sahanın sağ ve sol kanadındaki eksikliklerle baş etmeye çalışacak olması elini oldukça zorlaştıracak gibi gözüküyor.
JOKER NABIL DIRAR
Takımın adeta joker oyuncusu haline gelen Nabil Dirar'ın, Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşüyle birlikte eski görev yeri olan orta sahanın sağ tarafına geçmesi bekleniyor.
DENİZ TÜRÜÇ İLE DÖNÜŞÜMLÜ
Öte yandan Dirar'ın, Deniz Türüç'le dönüşümlü olarak bu görevi yürütmesi beklenirken, yaşanan son sakatlıkla orta sahanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.