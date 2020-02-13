Resmi açıklama geldi! Abdullah Avcı ve yeni adresi...
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi netleşiyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Firuz Abdulla, deneyimli çalıştırıcının aday listelerinde bulunduğunu dile getirdi.
Beşiktaş'la yollarını geçtiğimiz haftalarda ayıran Abdullah Avcı'nın adı Azerbaycan Milli Takımı ile anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı hakkında ilk açıklama, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun Medya İlişkileri Başkanı Firuz Abdulla'dan geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan Azerbaycan A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilmek istendiği iddia edilmişti.
Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, Azeri basınına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile ilgilendiklerini doğruladı. Öncelikle teknik direktör adayları ile ilgili geniş bir liste hazırlandığını belirten Abdulla, sonrasında bu listede eleme yapılarak küçültüldüğünü, geriye kalan isimler arasında Avcı'nın da bulunduğunu söyledi.
"AVCI ADAY LİSTEDE"
Kısaltılmış listenin bir sonraki yönetim toplantılarında gündeme geleceğini belirten Firuz Abdulla, "Türk teknik adam Abdullah Avcı'nın milli takım başantrenörü olarak atanacağı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, gerçekten milli takıma adayların kısa listesinde yer alıyor. Ancak federasyon, şu ana kadar kendisiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmedi" diye konuştu.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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