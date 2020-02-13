Resmi açıklama geldi! Abdullah Avcı ve yeni adresi...

Beşiktaş'la yollarını geçtiğimiz haftalarda ayıran Abdullah Avcı'nın adı Azerbaycan Milli Takımı ile anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı hakkında ilk açıklama, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun Medya İlişkileri Başkanı Firuz Abdulla'dan geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan Azerbaycan A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilmek istendiği iddia edilmişti.

Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, Azeri basınına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile ilgilendiklerini doğruladı. Öncelikle teknik direktör adayları ile ilgili geniş bir liste hazırlandığını belirten Abdulla, sonrasında bu listede eleme yapılarak küçültüldüğünü, geriye kalan isimler arasında Avcı'nın da bulunduğunu söyledi.

"AVCI ADAY LİSTEDE"

Kısaltılmış listenin bir sonraki yönetim toplantılarında gündeme geleceğini belirten Firuz Abdulla, "Türk teknik adam Abdullah Avcı'nın milli takım başantrenörü olarak atanacağı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, gerçekten milli takıma adayların kısa listesinde yer alıyor. Ancak federasyon, şu ana kadar kendisiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmedi" diye konuştu.