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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'tan Ümraniyespor'a olan formayı giydi

Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a transfer olan Ajdin Hasic formayı giydi

bir süredir antrenmanlara çıkardığı 18 yaşındaki 'in lisansını transferin son gününde çıkarmıştı. Genç oyuncu daha sonra da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanmıştı. Hasic, yeni takımının formasını giydi.

, ara transferin son gününde 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu 'in 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır" denildi.

FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a giden 18 yaşındaki yıldız adayı, yeni takımının formasını giydi. Bu kareler, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.


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  1. 01.02.2020
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