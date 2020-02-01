Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a transfer olan Ajdin Hasic formayı giydi
Beşiktaş bir süredir antrenmanlara çıkardığı 18 yaşındaki Ajdin Hasic'in lisansını transferin son gününde çıkarmıştı. Genç oyuncu daha sonra da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanmıştı. Hasic, yeni takımının formasını giydi.
Beşiktaş, ara transferin son gününde 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır" denildi.
FORMAYI GİYDİ
Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a giden 18 yaşındaki yıldız adayı, yeni takımının formasını giydi. Bu kareler, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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