Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşandı. Uzun pazarlıklar sonucu 4.5 yıllığına kadroya katılan genç yıldız adayı Ajdin Hasic, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi ve transferin son gününde hamleleri üst üste yaptı. Beşiktaşlı kurmaylar, uzun görüşmeler sonucu 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hasic'in transferiyle birlikte yabancı sayısı 14'e yükselen Beşiktaş'ta takımda bulundurulması gereken yabancı sayısı maksimum sayıya ulaşmış ve yeni bir yabancı oyuncu transferi imkansız hale gelmişti. Dünyaca ünlü yıldız Kevin Prience Boateng ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yabancı sınırında yer açmak adına Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiralaık olarak gönderdi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 19:15
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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