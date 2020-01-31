Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi ve transferin son gününde hamleleri üst üste yaptı. Beşiktaşlı kurmaylar, uzun görüşmeler sonucu 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hasic'in transferiyle birlikte yabancı sayısı 14'e yükselen Beşiktaş'ta takımda bulundurulması gereken yabancı sayısı maksimum sayıya ulaşmış ve yeni bir yabancı oyuncu transferi imkansız hale gelmişti. Dünyaca ünlü yıldız Kevin Prience Boateng ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yabancı sınırında yer açmak adına Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiralaık olarak gönderdi.