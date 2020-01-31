Beşiktaş Ajdin Hasic'le sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri... Ajdin Hasic kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Ajdin Hasic'le sözleşme imzaladı

'le sözleşme imzaladı

Beşiktaş Ajdin Hasic'le sözleşme imzaladı

transferin son gününde bombayı patlattı. Son dakika bilgisine göre siyah-beyazlı ekip bir süredir antrenmanlara çıkardığı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ara transferin bitmesine saatler kala beklenen transferi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet 'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün eski yönetimi ile yapılan anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, bir süredir bu pürüzü gidermek için uğraşıyordu.

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.


haberin devamı

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 12:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Ajdin Hasic'le sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN