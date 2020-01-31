Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki imza töreni İngiliz basınında!
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda şölen havasında geçen imza töreni İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlı camiada, özellikle taraftarların da ısrarla istediği isim olan Sergen Yalçın göreve getirildi.
Deneyimli çalıştırıcıya Vodafone Park'ta taraftara açık bir imza töreni düzenlendi. Sergen Yalçın'ın efsanesi olduğu Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı tören, İngiliz basınının da dikkatini çekti.
Daily Mail, tecrübeli çalıştırıcı için stadyuma gelen 20 bin küsür taraftarı manşete taşıyarak, "Beşiktaş'ın yeni menajeri Sergen Yalçın Vodafone Park'ı dolduran ve meşaleler yakan taraftarlar tarafından inanılmaz bir karşılama aldı" ifadelerini kullandı.
Haberde törenden bolca fotoğraf ve video görüntüsüne yer verilirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle söz edildi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 12:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki imza töreni İngiliz basınında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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