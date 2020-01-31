Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki imza töreni İngiliz basınında! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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'ın 'taki imza töreni İngiliz basınında!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki imza töreni İngiliz basınında!

, yeni teknik direktörü 'la yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda şölen havasında geçen imza töreni İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

geçtiğimiz günlerde teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlı camiada, özellikle taraftarların da ısrarla istediği isim olan göreve getirildi.

Deneyimli çalıştırıcıya 'ta taraftara açık bir imza töreni düzenlendi. Sergen Yalçın'ın efsanesi olduğu Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı tören, İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Daily Mail, tecrübeli çalıştırıcı için stadyuma gelen 20 bin küsür taraftarı manşete taşıyarak, "Beşiktaş'ın yeni menajeri Sergen Yalçın Vodafone Park'ı dolduran ve meşaleler yakan taraftarlar tarafından inanılmaz bir karşılama aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde törenden bolca fotoğraf ve video görüntüsüne yer verilirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle söz edildi.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 12:06
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