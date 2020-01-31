Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki imza töreni İngiliz basınında!

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlı camiada, özellikle taraftarların da ısrarla istediği isim olan Sergen Yalçın göreve getirildi.

Deneyimli çalıştırıcıya Vodafone Park'ta taraftara açık bir imza töreni düzenlendi. Sergen Yalçın'ın efsanesi olduğu Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı tören, İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Daily Mail, tecrübeli çalıştırıcı için stadyuma gelen 20 bin küsür taraftarı manşete taşıyarak, "Beşiktaş'ın yeni menajeri Sergen Yalçın Vodafone Park'ı dolduran ve meşaleler yakan taraftarlar tarafından inanılmaz bir karşılama aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde törenden bolca fotoğraf ve video görüntüsüne yer verilirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle söz edildi.